Novomeški polmaraton letos tudi s tekom na 10 kilometrov

19.6.2020 | 12:00

Oktobra se v Novem mestu znova obeta tekaški praznik. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Novo mesto bo 3. in 4. oktobra gostilo profesionalne in rekreativne tekače in tekačice, na letos že tretjem Novomeškem polmaratonu. Na voljo bosta tudi preizkušnji na 6,5 kilometra in 10 kilometrov, kar je novost letošnjega Novomeškega polmaratona.

Poleg tega bodo v Novem mestu tokrat prevzeli tudi izvedbo državnega prvenstva v polmaratonu za članske in veteranske kategorije, kar je po besedah vodje Novomeškega polmaratona Primoža Kobeta velika čast in dokaz, da je prireditev pomembna in priznana tudi na državni ravni. »Čeprav zadnji dogovori še potekajo, pa vse kaže na to, da bodo ljubitelji teka prireditev lahko v živo spremljali tudi na programu Šport TV,« pravi Kobe. Ta trenutek je prijavljenih že več kot 200 tekačev, računajo, da bo v juliju zabeleženih prek 1000 prijav. Organizatorji se pripravljajo tudi na različne scenarije, ki bi jih morali uvesti ob morebitnem drugem valu epidemije.

Prvi dan dogodka so k rekreaciji vabljeni predšolski in šolski otroci, odvila se bosta tudi program nordijske hoje in pohod, drugi dan pa bo hkrati potekalo državno prvenstvo v polmaratonu in teki na krajših razdaljah.

R. N.