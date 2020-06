Dve zlati piščali za Dan D

19.6.2020 | 12:30

Dan D se lahko lahko pohvalijo že s tremi Zlatimi piščalmi. (Foto: Marko Alpner)

Novo mesto - Na podelitvi slovenskih glasbenih nagrad zlata piščal, ki je včeraj potekala preko spleta, je dve nagradi prejela novomeška skupina Dan D, in sicer za album leta Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago) in za izvajalca leta.

»Ti dve piščali sta tudi vaši. Z nami ste bili na špilih v placu, v polnih Križankah, v Cankarjevem domu, Postojni ... Skupaj smo se zabavali, pa tudi prebrodili oblačne dni. Hvala vsem. Radi bi se zahvalili tudi naši ekipi in sodelavcem, ki so z nami na tej nori poti,« so po razglasitvi zapisali na svojem Facebook profilu.

Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago) je nastajala na špilih v placu skupine Dan D, ki jih je v osmih mesecih obiskalo več kot 1000 obiskovalcev, zato je ta album tudi njihov. Kot sporočajo, so mu svoj pečat nato dali še trije producenti – Žarko Pak, Jernej Kržič in Robi Bulešič. Izšel je v dveh delih, oktobra 2018 kot USB napovednik Milo za drago, ki ga je obdajal kos mila, marca 2019 pa še kot Knjiga pohval in pritožb s CDjem in knjižico. Premiero je doživel maja 2019 pred polnim avditorijem ljubljanskih Križank. Album nekakšno nadaljevanje glasbenega eksperimenta, v katerega so se Dan D podali z DNA D, ki je bil prav tako nagrajen z Zlato piščaljo za album leta 2015. Oba pa sta zaznamovala eno najbolj viharnih pa tudi ustvarjalnih obdobij benda, še dodajajo. Dan D bodo 1. julija s svojim akustičnim koncertom odprli letošnji festival Poletje z biseri.

Društvo Zlata piščal je skozi pregled pestre domače glasbene bere lanskega leta nominirance in nagrajence v petih kategorijah razglasilo ob sodelovanju strokovne akademije. Kot so zapisali, po šestih letih glasbene nagrade Zlata piščal ostajajo edinstven odsev domače glasbene ustvarjalnosti v preteklem letu.

Nominirance in prejemnike Zlate piščali vsako leto izbira strokovna akademija, v katero je bilo letos povabljenih skoraj 100 članov z različnih področij, povezanih z glasbo, od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov in organizatorjev glasbenih dogodkov, do intelektualcev s področja kulture. Nominirance so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2019, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet oz. več v primeru izenačenih točk v posamezni kategoriji prebilo med nominirance, najvišje število točk pa je prineslo nagrado.

Skladba leta 2019 je postala Ker tu je vse tako lepo skupine Koala Voice, novinec leta so Joker Out, za življenjsko delo so nagradili Marka Breclja.

R. N.