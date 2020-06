VIDEO: Med dežjem tudi centimeter debela toča

19.6.2020 | 12:40

Suhokranjce je pred nekaj minutami presenetila toča.

Dvor - Nestanovitno vreme, kakršnemu smo priča v teh dneh, marsikomu ni po godu. Pred nekaj minutami je v Suhi krajini, natančneje na Dvoru, padala toča debela približno centimeter. Kar naenkrat so nebo prekrili črni oblaki, najprej je močno deževalo, nato pa je začela padati še toča.

Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 °C. Zvečer in ponoči bodo tu in tam še krajevne plohe, sprva tudi kakšna nevihta.

Jutri bo večinoma sončno, bolj oblačno bo dopoldne v vzhodni polovici Slovenije, kjer bo zjutraj možna tudi kakšna kaplja dežja. Predvsem popoldne bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 21 do 27 °C.

Besedilo in fotografije: R. N.

Toča na Dvoru, 19. junij 2020