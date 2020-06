V znamenju komunale, cen in šolstva

19.6.2020 | 17:45

Včerajšnja seja občinskega sveta Črnomelj. (Foto: M. L.)

Črnomelj - V občini Črnomelj bodo odslej plačevali Komunali za ravnanje z odpadki 25 centov več po osebi, kot so za to storitev dajali do sedaj. Na ravnanje z odpadki se nanaša Odlok ravnanju s komunalnimi odpadki, ki so ga na včerajšnji seji spremenili črnomaljski občinski svetniki.

Na seji so sicer obravnavali še nekaj poročil podjetja Komunale. Pri tem so s sprejetimi sklepi med drugim potrdili poleg že omenjenega odloka tudi Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe in spremenjeni odlok v zvezi z zavetiščem za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.

Poslušali so poročilo Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah, poročilo Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine ter se seznanili s premoženjsko bilanco občine.

Ob začetku seje je ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus poročala o delovanju šole, pri tem je v odzivu na razpravo zanikala, da bi bil kolektiv šole sprt. Nekateri v razpravi so namreč trdili, da šola zaradi notranjih sporov izgublja ugled in da se tudi zato mladi po osnovni šoli ne vpisujejo v to šolo.

Včeraj pred sejo so mladi raziskovalci Srednje šole Črnomelj predstavili nekatere ugotovitve o okoljskem stanju črnomaljskega območja, pri tem so posebej izpostavili črno človeško ribico.

