Zapeljal s ceste in trčil v drevo

19.6.2020 | 20:05

Foto: arhiv DL

Ob 14.30 je pri naselju Velike Dole, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča po klančini in trčilo v drevo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet do prihoda policije in očistili mesto nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so osebo pregledali na kraju in nadaljnje zdravniške oskrbe ni potrebovala, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Padel na motokros stezi

Ob 17.05 je v bližini naselja Jerneja vas, občina Črnomelj, padel motorist na motokros stezi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

R. N.