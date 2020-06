Minister o odpravljanju posledic novega koronavirusa in romski problematiki

Ministra Janeza Cigler Kralja z ekipo in župana Gregorja Macedonija je pred novomeškim domom starejših občanov sprejela direktorica doma Milena Dular. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Dolenjsko je včeraj obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Najprej je obiskal Dom starejših občanov v Trebnjem, nato pa se je v Novem mestu srečal z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem in seznanil z delom novomeškega zavoda za zaposlovanje, inšpekcijskih služb, mestne občine in Doma starejših občanov Novo mesto. Osrednji temi delovnega srečanja sta bili odprava posledic novega koronavirusa in reševanje romske problematike.

Kot je dejal minister, je romska problematika eden večjih izzivov, ki spadajo pod njegov resor in so mu jo danes obširno predstavili. »Poslušal sem tako župana s sodelavci kot direktorico centra za socialno delo, katere ekipa veliko dela z Romi, predstavnike Romov in predstavnike krajevne skupnosti Bučna vas. Z županom in ekipo smo si ogledali tudi naselje Žabjak, videli, kako je občina tam začela s posodabljanjem infrastrukture. V tem smislu vidim, da so to koraki k iskanju sožitja lokalne skupnosti. Tako od predstavnikov Romov kot od predstavnikov krajanov in občine sem slišal pozive in želje, da se storijo koraki k večjemu sožitju,« je povedal minister.

Med drugim je dodal, da so pregledni in življenjski socialni transferji eden od njegovih najpomembnejših ciljev ministrovanja. »Ne samo skozi luč romske problematika, ampak v splošnem v Sloveniji lahko rečemo, da se načeloma ne splača delati, ker je razmerje med socialno pomočjo na eni strani in minimalno plačo na drugi premajhno. Ne gre za to, da bi bile socialne pomoči previsoke, ampak so dejansko plače prenizke. Mi tu iščemo poti, kako narediti sistem socialnih pomoči bolj transparenten, bolj življenjski in bolj preprost. Tudi to, da bi tiste, ki so zdravi in za delo sposobni, spodbujali predvsem k delovni aktivnosti,« je poudaril.

Z ministrom je prišla tudi državna sekretarka Mateja Ribič, ki je bila do nedavnega direktorica trebanjskega doma starejših, in poslanec državnega zbora Blaž Pavlin.

Minister Cigler Kralj računa, da bodo v jeseni že imeli nek nabor morebitnih ukrepov na področju romske problematike, za katere pa želi, da so strokovno dobro pripravljeni in »da najdejo v vseh deležnikih tisto podporo, ki je potrebna, da se ne zatakne ponovno v političnem procesu v državnem zboru«.

Novomeški župan Macedoni je ob tem med drugim dejal, da je na področju romske problematike neusklajenost vseh politik na državni ravni. »Tu ne govorimo samo o socialni in zaposlovalni politiki, pomembna sta tudi izobraževanje in varnostna politika. Gre za pomembna stebra tega celovitega pristopa in v tem smislu smo poskušali biti čimbolj konkretni.«

Epidemija in domovi za starejše občane

Minister je ob obisku trebanjskega in novomeškega doma starejših občanov izrekel javno zahvalo vsem zaposlenim za vse opravljeno delo v času epidemije novega koronavirusa in po njej. Sicer, kot je dejal, je zelo pomembno, da se domovi za starejše na morebitni drugi val okužb dobro pripravijo, da se bodo sposobni hitro odzvati, če bi se zadeve poslabšale. »Nekateri so celo omenjali ob porastu pozitivnih zadnjih nekaj dni, da bi to že lahko bila napoved, a ne prehitevajmo,« je poudaril in dodal, da na ministrstvu zelo pozorno spremljajo epidemiološko situacijo, domovom pa je poslal, naj tudi sami spremljajo epidemiološko sliko v njihovem kraju, naj bodo pozorni pri izvajanju obiskov in dosledno uporabljajo vse preventivne zaščitne ukrepe.

Na vprašanje, ali v primeru novega vala epidemije morda razmišljajo, da bi okužene v domovih za starejše prestavljali v bolnišnice, saj domovi zelo težko zagotavljajo posebne prostore, t.i. sive cone, je odgovoril, da rešitve glede tega vprašanja z zdravstvenim ministrom Tomažem Gantarjem. Dodal je, da je tudi ministrstvo za zdravje naklonjeno temu, da bi že v jeseni skušali vzpostaviti nekaj regijskih »covid« bolnišnic, kamor bi lahko ob morebitnem pojavu novega koronavirusa v domu za starejše umaknili tiste, ki so pozitivni, seveda z izjemnim občutkom za dostojanstvo človeka. V času epidemije se je namreč po njegovih besedah izkazalo, da so najbolje položaj reševali tam, kjer so lahko okužene hitro premaknili na drugo lokacijo.

Pri temi okoli domov starejših občanov, je župan Macedoni povedal, da so ministra seznanili, da je ožji regijo premalo kapacitet v domovih za starejše občane in da bi ta hip potrebovali vsak 150 postelj.

