Zapeljala s ceste in se prevrnila na streho

20.6.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 17.55 je v Dolenji vasi pri Krškem, občina Krško, občan padel iz strehe in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Njihovi novomeški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je včeraj ob 18.20 pri naselju Dragatuš, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s cestišča, se prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, ki je bila odpeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 20.18 je na cesti Novo mesto-Otočec voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet, odklopili akumulator na vozilu in z avtodvigalom vozilo dvignili na rob ceste ter ga postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, so še dodali.

R. N.