FOTO: Podelili štiri plakete občine in eno županovo priznanje

20.6.2020 | 11:00

Z leve: Silvester Barbo in Jože Krevs iz ŠRD Veliki kal-Orkljevec, Anton Perko, Jože Kikelj, Nežika Režek, župan Andrej Kastelic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Zvonko Papež in Drago Retelj.

Slavostno sejo, ki jo je vodila Ljudmila Bajc, je z nastopom obogatila pevka Špela Cesar.

Mirna Peč - Občina Mirna Peč praznuje 21. občinski praznik, sinoči so na slavnostni seji občinskega sveta v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka podelili občinska priznanja najzaslužnejšim v občini, ki so jo zaznamovali s svojim delom. Plakete občine so letos prejeli Anton Perko, Nežika Režek, Drago Retelj in Športno rekreacijsko društvo Veliki Kal-Orkljevec, župan Andrej Kastelic pa je podelil še županovo priznanje Jožetu Kiklju v znak hvaležnosti in zahvale kot pomembnemu stebru v času razvoja industrijske cone v Mirni Peči.

Perko je plaketo prejel za več kot 50-letno predano in marljivo predajanje znanja mladim na različnih področjih, predvsem pa športnem, v okviru šole, društev in v širši lokalni skupnosti, Nežika Režek za dolgoletno predano, prostovoljno delo v različnih društvih, projektih ter v širši lokalni skupnosti, s katerim je prispevala k bogatitvi kmetijske in kulturne dejavnosti. Retelj je plaketo prejel za dolgoletno predano, prostovoljno delo v Športno-turističnem društvu Poljane, v širših projektih lokalne skupnosti ter številnih humanitarnih akcijah pomoči občanom, Športno rekreacijsko društvo Veliki Kal-Orkljevec pa za 17-letno delo na področju spodbujanja športnih aktivnosti, druženja in povezovanja občanov.

Domači župan Andrej Kastelic se je v svojem nagovoru ozrl na leto, ki je minilo od zadnjega občinskega praznika in kot eno največjih pridobitev v tem času izpostavil zaključek njihove največje naložbe na področju komunalne infrastrukture – suhokranjski vodovod. »Investicija, v kateri je sodelovalo pet občin, je bila v celoti zaključena do konca leta 2019 in tudi poplačana. Vrednost za našo občino zanaša okoli 4,3 milijone evrov, od tega je bilo okoli milijon lastnega denarja, ostalo pa so bila sredstva Evrope in Slovenije,« je dejal in se med drugim dotaknil tudi epidemije novega koronavirusa. »Ta čas smo v naši skupnosti vzeli zelo resno in odgovorno spoštovali vsa potrebna navodila tako vlade kot stroke, za kar gre zahvala vsem občanom. Rezultat tega je, da v naši občini nismo zabeležili nobene okužbe,« je povedal in se zahvalil vsem organizacijam in posameznikom, ki so na kakršen koli način sodelovali pri tem.

Poletna muzejska noč

Nekoliko okrnjeno praznovanje so nadaljevali s tradicionalnim festivalom mirnopeških vin, danes pa Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka vabi na Poletno muzejsko noč. Muzej se je temu vseslovenskemu projektu pridružil prvič, vrata bo danes odprl tudi ob 18. uri in bo odprt vse do polnoči, za obiskovalce pa bo vstop prost. Ob 19. uri bo javno vodenje po razstavi, ob 21. uri pa koncert Društva Harmonikarjev Mirna Peč na ploščadi pred muzejem.

Besedilo in foto: M. Ž.

