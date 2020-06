Obnovljen sevniški bazen vabi kopalce

20.6.2020 | 12:05

Bazen v Sevnici (Foto: Občina Sevnica)

Na včerajšnji novinarski konferenci (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk, direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč in predstavnik podjetja IMP Tehnologija Vode Darko Vozel so na včerajšnji novinarski konferenci predstavili potek obnove sevniškega bazena, ki danes že vabi prve obiskovalce.

Obnova bazena je bila zaradi dotrajanosti bazenskih školjk in zastarelosti tehnologije za ustrezno pripravo kopalne vode nujna. Obnova je potekala v dveh fazah. Skupna vrednost investicije je nekaj več kot milijon evrov. Župan je izpostavil, da je bazen večnamenski objekt, namenjen rekreaciji in preživljanju prostega časa občank in občanov. »Njegova prenova je bila premišljen projekt, ki je zaradi svoje zasnove omogočil izvedbo tudi lanske kopalne sezone,« so sporočili s sevniške občine.

Direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek je predstavila načrte za letošnjo kopalno sezono, Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica, in Darko Vozel, predstavnik podjetja IMP Tehnologija Vode, pa sta na novinarski konferenci na kratko predstavila tudi obe fazi obnove.

»V sklopu rednih letnih vzdrževanj in dodatnih investicij v športno in prostočasno infrastrukturo občina spodbuja občanke in občane k zdravemu življenjskemu slogu in veselju do gibanja. Javni bazen je infrastruktura, ki je za urbano okolje v poletnih mesecih nepogrešljiva, nedvomno pa bo obnovljen bazen prispeval tudi k popestritvi lokalne turistične ponudbe,« so prepričani na občini.

R. N.