Zapeljala s ceste in se prevrnila

20.6.2020 | 18:10

Foto: arhiv DL

Ob 11.04 je v naselju Podboršt, občina Sevnica, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste po klančini se prevrnila in pri tem poškodovala. Gasilci PGD Sevnica, so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo na težko dostopnem kraju, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili voznico. Reševalcem NMP Sevnica so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske, ki je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poškodovano osebo prepeljal v Splošno bolnišnico Celje, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorelo osebno vozilo

Ob 14.11 je v naselju Spodnja Libna, občina Krško, ob cesti zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj požara, pogasili goreče vozilo ter razmastili in oprali cestišče. Dežurni delavec CGP Krško je zaprl cesto v času gašenja in opravil dokončno sanacijo.

Zaklenila ključe avtomobila

Ob 15.39 si je na Ulici 11. novembra, občina Krško, občanka zaklenila ključe osebnega vozila v katerem se je nahajal otrok. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vrata s tehničnim posegom na vozilu odklenili in rešili otroka.

R. N.