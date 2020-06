Obeležili spominski dan MO Novo mesto in dan državnosti

20.6.2020 | 19:00

Podžupan Mestne občine Novo mesto Bojan Kekec se je v slavnostnem govoru dotaknil velikega pomena spominskih dni, tako 25. kot 26. junija.

Prečna - Mestna občina Novo mesto in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska sta včeraj s slavnostno prireditvijo obeležila dan državnosti in občinski dan spomina na začetek osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Na pokopališču v Prečni so na grob v vojni padlega borca v osamosvojitveni vojni položili cvetje, nato je v Spominskem parku Poganci 1991 sledila slovesnost s polaganjem venca, so sporočili z MO Novo mesto.

Ob obisku pokopališča v Prečni je podžupan Mestne občine Novo mesto Bojan Kekec na grob v vojni ubitega Franca Uršiča položil cvetje, na slovesnosti v Spominskem parku Poganci 1991, kjer so na Dolenjskem padli prvi streli za osamosvojitev Slovenije, pa je k obeležju položil venec in spregovoril nekaj besed. Z nagovorom je prisotne pozdravil tudi predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska polkovnik Anton Klobčaver, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kekec se je v slavnostnem govoru dotaknil velikega pomena spominskih dni, tako 25. kot 26. junija, in povedal: »Jubileji in prazniki, kot je današnji, so namenjeni obujanju in obnovi zgodovinskega spomina na dneve osamosvojitvene vojne in tudi utrjevanju naše narodne zavesti ter odnosa do naše domovine. To je čas, ko se spomnimo dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali takratno obdobje in usmerjali tok slovenske samostojnosti in državotvornosti«.

Program je povezovala Sanja Cerjak, za glasbeno spremljavo prireditve sta poskrbela solistka in pianistka Ana Čop ter saksofonist Jaka Arh.

R. N.