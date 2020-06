Hišo bodo prenovili, kaj pa bo z njenim stanovalcem?

21.6.2020 | 09:40

Hišo na Glavnem trgu 2 bo občina prenovila, kaj pa bo z njenim stanovalcem? (Foto: M. Ž.

Novo mesto - Prejšnji teden v rubriko Halo tukaj bralec Dolenjca poklicala gospa iz Novega mesta, ki je v našem časopisu prebrala o načrtih za obnovo stavbe na Glavnem trgu 2, v kateri namerava novomeška občina urediti osem najemniških stanovanj. Povedala nam je, da v hiši še vedno živi neki gospod in zanima jo, kakšna bo njegova usoda. »Ali ga bo občina preprosto vrgla na cesto ali namerava poskrbeti zanj in kako?« zanima našo bralko.

Kot so nam povedali v kabinetu novomeškega župana, omenjeni gospod ni niti najemnik socialnega stanovanja niti nima za prostor na Glavnem trgu 2 sklenjene nobene druge najemne pogodbe z občino ali z Zarjo. Pred temi leti so ga že izselili iz tega prostora, a je se vrnil nazaj.

»Mestna občina Novo mesto je pred obnovo hiše stopila v sik s Centrom za socialno delo Novo mesto in območnim združenjem Rdečega križa, ki sta pristojna za reševanje socialnih stisk posameznikov in družin. Na podlagi dogovora z omenjenima institucijama bodo ponudili možnost nastanitve v kapacitetah, ki jih imajo za takšne primere na voljo (garsonjera območnega združenja Rdečega križa Novo mesto), in materialno pomoč v obliki izredne ali občinske denarne pomoči. Od posameznika pa je odvisno, ali bo to pomoč sprejel in ali se bo gospod aktiviral pri reševanju lastne socialne stiske,« so sporočili iz kabineta župana.

O zadevi smo povprašali tudi na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, kjer nam je sekretarka Barbara Ozimek povedala, da za primere, ko posamezniki in družine izgubijo stanovanjsko pravico, nimajo kapacitet za reševanje njihovih stanovanjskih stisk. »Garsonjera ali začasna nastanitvena enota na OZRKS Novo mesto je kot možnost začasne namestitve namenjena za največ tri mesece, s pogojem, da gre za hitro posredovanje, ko družina čez noč izgubi streho nad glavo (požar, nasilje, umik). Pogoj je, da se kažejo možnosti dolgotrajne namestitve, začasna namestitev pa pomeni samo pridobivanje časa za kakšno adaptacijo oziroma sanacijo stanovanja. O tem odloča posebna Komisija za pomoči na predlog CSD Novo mesto. Za konkreten primer še nismo dobili nobene napotitve oziroma gospoda ne poznamo, ker ni naš uporabnik.«

Na novomeškem centru za socialno delo so se v reševanje te zadeve na pobudo mestne občine vključila pred dvema letoma. »Poleg gospoda, ki je udeleženec v problemu, smo v reševanje vključili tudi njegovo širšo socialno mrežo. Gospodu so bile predstavljene možnosti reševanja problema, vendar se takrat za nobeno od predstavljenih možnosti ni odločil. Njegovo voljo kot opravilno sposobne osebe smo spoštovali. Pred kratkim se je tukajšnja strokovna služba na pobudo MONM ponovno vključila v reševanje te zadeve, tokrat je gospod aktivno pristopil k reševanju in prihaja na razgovore na CSD. Trenutno poteka proces reševanja in iskanja možnosti. Gospod ima kot vsak drug državljan pravico vlagati za pravice iz javnih sredstev in je vložitev vloge odvisna od njegove volje oz. njegovih zaznav, ali tovrstno pomoč potrebuje. Vsekakor pa je prejel vse potrebne informacije in pomoč, kako vloži tako vlogo,« nam je sporočila direktorica Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine mag. Irena Kralj.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Biciklist2 Stanovalec, kakor se je ugotovilo, je še vedno tam. Po diktatu župana pa so mu protizakonito odklopili vodo in elektriko. Ven mu ni treba, ker je stanovanje lepo njegovo, občina pa se lahko obriše pod nosom in se znajde na sodišču za motenje posesti. Obnova in vlaganje pa se v bistvu ne more začeti, saj občina ni lastnica celotne stavbe in vlagati v tuje nepremičnine ne sme. CSD ne more nič, saj rezervnih stanovanj tako ali tako ni po zaslugi in nesposobnosti vodstva občine, v obstoječih pa so že ogrožene družine. Zgodba je identična kakor s sokolskim dvomom, kjer se razen velikega rompompoma, šopirjenja uradnikov in širokoustnih obljub, ni naredilo nič. Stavba propada naprej, ograjena v žico, ker je ukradenih idej, kaj bo notri - zmanjkalo. Strošek obnove te bajturine na trgu bo zagotovo 2,5 mln € , verjetno kar 3 mln in za ta znesek je v bistvu stavbo najbolje kar podreti in zgraditi novo in sodobno in tehnično uporabno. Jasno je da si bo tu nekdo dobro omastil brke, pa se projekt še dobro začel ni. Spomeničarji pa bodo na dvorišču stavbe zagotovo našli še kakšno arheološko najdišče in nas prej zadene kakšen meteorit kakor konec obnove. 2h nazaj Oceni True Truic macedoni se obnaša prepotentno in hladno tehnokratsko. Ni mu mar socialnih problemov MONM, ni mu mar za ljudi, občane ... To je še eden od številnih sata...stičnih načrtov samovolje "nm kabale" brez upoštevanja naroda oz.posameznika..Ta se kaže z vsemi odvzetimi stavbami v MONM, s katerimi kasneje ni storjeno popolnoma 0 od napovedanega. ! Gre le za izkazovanje lokalne moči z lastnino davkoplačevalcev - iz katerih se vsa ta leta za enkrat še nekaznovano norčuje s svojo ekipo na rotovžu. Preglej samo prijavljene komentatorje