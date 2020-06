Zlata plaketa Anderliču, priznanje za posebne dosežke pa Krašovcu

21.6.2020 | 13:20

Novo mesto - Razglasitev epidemije v marcu je preprečila marsikateri dogodek, ki so ga načrtovale domoljubne in veteranske organizacije. Tudi letna skupščina Zveze slovenskih častnikov izvedena dopisno, zaradi česar se dogodka niso mogli udeležiti predstavniki vseh občinskih in območnih organizacij. Zato je bila 20. junija v Kadetnici, v Vojašnici generala Maistra v Mariboru, organizirana razširjena seja predsedstva organizacije, ki so se je udeležili tudi predsedniki ali sekretarji območnih in občinskih organizacij.

Seje so se s področja Bele krajine, Dolenjske in Posavja udeležili predstavniki OZSČ Bela krajina, Brežice, Krško in Novo mesto. V uvodnem, svečanem delu, so bila podeljena tudi najvišja priznanja Zveze slovenskih častnikov, zlate plakete ZSČ, in priznanje za posebne dosežke.

Med sedmimi prejemniki zlate plakete je bil tudi stotnik Franc Anderlič, dolgoletni član OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk, priznanje za posebne dosežke pa je prejel stotnik Anton Krašovec, dolgoletni član in predsednik OZSČ Bela krajina. Krašovcu je pripadla tudi čast, da se je zahvalil v imenu vseh dobitnikov priznanj.

Po podelitvi se je nadaljevala razprava o realizaciji programa združenj v novih pogojih, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, paporščaki združenj pa so se udeležili rednega letnega usposabljanja o ravnanju s praporji združenj ob različnih priložnostih ter dvigu državne zastave, je sporočil Vasilije Maraš, predsednik OZSČ Novo mesto.

