VIDEO: Mirnski grad je dobil novega lastnika

21.6.2020 | 14:50

Predstavnika lastnice Kailasha Kokopellija (desno) je prišel pozdravit tudi mirnski župan Dušan Skerbiš.

Prejšnja lastnika Marija in Sergej Kerševan sta predala ključe.

Notranjost mirnskega gradu.

Mirna - Kot poročamo v novi številki Dolenjskega lista, je mirnski grad, ki se bohoti na vzpetini nad ribnikom na Mirni in velja za enega lepših in redkih obnovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na Slovenskem, dobil novega lastnika. Grad je kupila Mehičanka Tatiana Rodriguez Anderson, ki ima tudi ameriško državljanstvo, a je na današnji primopredaji ključev ni bilo.

V njenem imenu jih je prevzel njen predstavnik Kailash Kokopelli, umetnik in glasbeni producent iz Južne Afrike, izvajalec mnogih inštrumentov in zvočne terapije. Kot je povedal, je po vsem svetu iskal primeren prostor, kjer bi lahko izvajal svoje dejavnosti in pot ga je pred letom dni zanesla v Slovenijo. Po svetu ima številne privržence, ki podpirajo njegovo delo in vizijo, podprla ga je tudi nova lastnica mirnskega gradu, kar ji je od srca hvaležen. »Ta prostor nas je nekako poklical, da nadaljujem delo Marka Marina, ki je bil vizionar,« je še dodal Kokopelli, ki je na kratko predstavil tudi načrte, povezane z mirnskim gradom. Eden prvih je, da bo svojo zgodbo in vizijo najprej predstavil občanom.

»Zelo smo veseli, da se je našel kupec, ki ima vizijo in program, da je pripravljen vložiti v grad in da si želi tudi dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo,« je zadovoljen mirnski župan Dušan Skerbiš, ki je ob tem še dodal, da je današnji dan zgodovinski za občino. »Prepričan sem, da bo zgodba gradu živela naprej in da bo grad dobil še lepšo podobo.«

Mirnski grad je zrasel na območju nekdanjega halštatskega gradišča, najverjetneje je bil zgrajen proti koncu 11. stoletja, v pisnih virih pa je prvič omenjen leta 1165. Med drugo svetovno vojno so ga požgali, po vojni večkrat minirali in skoraj povsem porušili. Takega, v ruševinah, je leta 1962 v 99-letno uporabo dobil dr. Marko Marin, dolgoletni profesor za gledališko zgodovino na ljubljanski akademiji za radio, film in televizijo, doma iz Gabrovke. Obnovi tega gradu je posvetil pol stoletja svojega življenja, dela in ogromno denarja. V 90. letih prejšnjega stoletja je po t. i. Jazbinškovem zakonu postal tudi lastnik gradu, ki je kmalu dobil še eno ime – Speča lepotica. Ko je dr. Marin leta 2015 umrl, je Speča lepotica globoka zaspala. Številni so mislili, da bo dr. Marin grad zapustil občini, a odločil se je drugače in lastnica je postala njegova polsestra, ki ga je prodajala prek nepremičninske agencije.

