Dva padla z višine, gorelo v Tržišču

21.6.2020 | 18:05

Ob 11.46 so se v dimniku večnamenskega objekta v Tržišči, občina Sevnica, vnele saje. Posredovali so gasilci PGD Tržišče, ki so nadzorovali izgorevanje saj ter pregledali prostor in dimno tuljavo.

Ob 16.49 je v naselju Kamenško, občina Sevnica, občan padel s češnje. Poškodovancu so do prihoda reševalcev NMP Sevnica prvo pomoč nudili prvi posredovalci skupine AED Sevnica. Reševalci so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 17.09 je na Cesti 4. julija v Krškem občan padel z lestve in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

B. B.