Gorela avtomobila

22.6.2020 | 07:00

Sinoči ob 22.39 uri sta v naselju Kerinov Grm, občina Krško, goreli dve osebni vozili. Gasilci PGE Krško so v spremstvu policije zavarovali kraj dogodka in požar na vozilih pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu SO Cene.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast.

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Gor. Bušinja vas Mali vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2 in TP ČRMOŠNJICE 1,

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA in TP ČRMOŠNJICE 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SELA,

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRIVEC, na izvodu DESNO PROTI GRIVCU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj izvod Krakovo med 8:30 in 13:00 uro ter za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Vidova pot izvod smer Čukovec med 8:30 in 13:00 uro.

M. K.