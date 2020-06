»Zreli narodi čuvajo svojo državo«

22.6.2020 | 08:00

Pihalni orkester občine Šentjernej je zaigral na proslavi pred dnevom državnosti.

Šentjernej - V občini Šentjernej so povabili na slovesnost pred dnevom državnosti, ki ga bomo praznovali v četrtek, 25. junija.

O pomenu praznika, v spomin na leto 1991, ko smo slovesno razglasili samostojno in neodvisno državo Slovenijo, in o prizadevanjih slovenskega naroda za samostojnost je v nagovoru spregovoril župan Jože Simončič.

Župan Jože Simončič

Dejal je, da smo lahko upravileno ponosni na našo lepo domovino, na naše pokončne, pogumne in pridne prednike, a da moramo pomisliti tudi na to, kaj bodo naši zanamci prejeli kot svojo dediščino, torej kaj se pričakuje od nas.

Zdi sem, da domovino sprejemamo in ljubimo, države pa kot da ne razumemo, jo kritiziramo in večkrat celo odklanjamo kot nepotrebno breme.

»Domovina je prostor, to so spomini, to je dediščina, to je živ stik med ljudmi, ki »dobro v srcu mislijo«. To je prostor, ki so ga kultivirale mnoge predhodne generacije, so spomini, ki iz osebnih izkušenj prehajajo v skupno zgodovino, je dediščina, ki so jo predniki ustvarili, je živ stik, v katerem beseda da besedo. Država je naprava za upravljanje domovine. Državne oblike se spreminjajo, domovina pa ostane. Vsak in vsi imamo pravico do domovine. Prav tako imamo pravico do takšne države, ki bo upravljala domovino v imenu skupnega dobrega. Država je skupek političnih ustanov, kot so parlament, vlada in sodišče. Država, to niso ljudje, ki te ustanove vodijo oziroma v njih delujejo. Država je naše skupno orodje za urejanje skupnega življenja,« je zbrane spomnil Simončič.

Poudaril je, da zreli narodi čuvajo svojo domovino, »ker se zavedajo, da se državo gradi, gradnja pa je proces, ki zahteva čas, voljo in prispevek vseh. Zmotno je stališče, da država obstaja samo zato, da daje. Če hoče država dajati, mora najprej dobiti, in to prav vsaka.« Zaključil je z mislijo, da komur ni vseeno za domovino, mu ne more biti tudi za državo. »Imamo dobro državo, vabim vas, da jo spoštujemo, izboljšujemo in gradimo s skupnimi močmi,« je dejal.

Zahvala za trud med epidemijo

Šentjernejski oktet

Šentjernejski župan se je zahvalil vsem posameznikom in službam, ki so pomagali občanom v času epidemije: članom štaba CZ in gasilcem, zdravstvenim delavcem in osebju za pomoč na domu, pripadnikom policije, Rdečega križa in Karitasa, šolnikom in vzgojiteljicam,zaposlenim v občinski upravi, kmetovalcem, poštnemu osebju, trgovcem, uslužbencem v energetiki, transportu in komunali, šiviljam prostovoljkam, ki so šivale maske, Kartuziji Pleterje, ki je donirala razkužilo in ostalim, ki niso imenovani, pa bi si to zaslužili.

Iz varnostnih razlogov je prireditev potekala na ploščadi pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja in ne v kulturnem hramu, ki že več mesecev sameva.

Nastopili so Šentjernejski oktet, Pihalni orkester Občine Šentjernej ter mladi recitatorji in pevci domače osnovne šole.

L. Markelj, foto: Emil Turk

