Eurospin Slovenija širi mrežo svojih trgovin

22.6.2020 | 12:25

Otvoritev 51. trgovine v Sloveniji

Eurospin Slovenija bo v torek, 23. junija v neposredni bližini avtobusne postaje v Brežicah odprl svojo novo trgovino, ki je že 51. trgovina v Sloveniji. Na 1500 kvadratnih metrih kupce čaka široka ponudba Eurospinovih izdelkov visoke kakovosti po ugodnih cenah.

Vse nove Eurospinove trgovine izstopajo z novo, osveženo, moderno zunanjo in notranjo podobo, kateri sledi tudi pregledna ureditev trgovine, s skrbno urejenimi policami, ki kupcu zagotavlja prijetno nakupovalno izkušnjo izdelkov visoke kakovosti po ugodnih cenah.

Izbrana ponudba izdelkov visoke kakovosti po ugodnih cenah

V trgovini, ki se nahaja na Cesti svobode, bo 10 zaposlenih. Poleg široke ponudbe Eurospinovih izdelkov lastnih blagovnih znamk, ki se razprostirajo na 1500 kvadratnih metrih prodajne površine, bo kupcem na voljo tudi Eurospinova mesnica in pekarna, ter oddelek svežega sadja in zelenjave.

Hiter nakup

Trgovina je zasnovana po novem in modernem dizajnu, ki omogoča prijetno nakupovalno izkušnjo ter hiter in enostaven nakup. Pregledna ureditev trgovine, s skrbno urejenimi policami, omogoča kupcu vse kar potrebuje vedno na dosegu rok. Trgovina ima na voljo 100 parkirnih mest (od tega 4 za družine in 5 za invalide). Pred trgovino je na voljo tudi prostor za koles.

Otvoritveni dogodek

Novo trgovino bosta otvorila Borut Švara, direktor prodaje, in Matjaž Komar, direktor komercialnega in tehničnega področja.

Na dan otvoritve bodo za vse obiskovalce pripravili prav posebne otvoritvene popuste, nagradno igro, darila in piknik s pogostitvijo.

Komentarji (2)

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni miha Pa to je fantastično. Merkator, Tuš, KZ Krka... propadajo, tile pa se širijo. Kdo bi to razumel? Pa mislim da sem tudi bral članek, da so slovenski kmetje zavrgli 250 ton solate... Zanimivo mi je tudi, ko Supernova prevzema objekte od Mercatorja, sedaj pa še Qlandije. Mislim, da smo si sami krivi. 1h nazaj Oceni Jožko "Kupce čaka velika ponudba izdelkov visoke kakovosti po ugodnih cenah" Prijetna nakupovalna izkušnja ... navali narod ! :-) ... Papir vse prenese (nekateri) ljudje pa vse verjamejo... Preglej samo prijavljene komentatorje