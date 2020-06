Harmonika vse bolj priljubljen instrument

22.6.2020 | 10:40

Vsi tekmovalci so ob koncu skupaj raztegnili meh.

Strokovna komisija: Janez Lekše in Igor Osredkar

Harmonika je tudi za dekleta.

Najboljši harmonikarji med najstarejšimi. Na levi predsednica TD Škocjan na Dolenjskem Jožica Lindič.

Škocjan - Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem je včeraj organiziralo že 18. tekmovanje igranja na diatonično harmoniko.

Popoldne se je v gasilskem domu občinstvu predstavilo 21 tekmovalcev, nekateri so bili prvič, večina jih je že prišla v Škocjan. Vsak je zaigral eno skladbo po lastni želji. »Sodelujočih je letos manj kot pretekla leta, ko smo jih privabili tudi okrog petdeset iz vseh koncev Slovenije, a razlog je znan - strah pred okužbo s koronavirusom. Kljub vsemu smo zadovoljni, tradicija ni prekinjena,« pove predsednica turističnega društva Jožica Lindič.

Igranje tekmovalcev v različnih kategorijah je ocenjevala strokovna komisija, ki sta jo sestavljala priznana domača harmonikarja Janez Lekše in Igor Osredkar. Pozorna sta bila na ritem, pristop in tehniko igranja ter na muzikalnost.

Tekmovanje je potekalo v več kategorijah. Za najboljše v škocjanski občini so bili razglašeni: Maja Gorenc, Rebeka Nadu, Gregor Gorenc in Neja Praznik. V skupini najmlajših tekmovalcev je zmagala Sinja Gračnar, sledita Tilen Zork in Rebeka Nadu, v drugi starostni skupini je bil najboljši Gašper Strajnar, sledita Nika Tijana Grabnar in Ema Sušanj.

V tretji starostni skupini se je najbolje odrezal Luka Ban, sledita Aljaž Zelnikar in Jurij Kink, med nastarejšimi pa je zmagal Alojz Murgelj, sledita Anton Klun in Zlatko Mohorič. Priznanja in pokale je podelila predsednica društva Jožica Lindič.

Občinstvo je navdušil najmlajši tekmovalec, štiri leta in pol star Rene Podkrižnik iz Ivančne Gorice. Najstarejši harmonikar pa je bil 73-letni Anton Klun iz Ribnice.

V Turističnem društvu Škocjan poleg harmonikarskega tekmovanja vsako leto pripravijo še marsikakšen dogodek, ki popestri dogajanje v škocjanski dolini. Letos jih bo zaradi koronavirusa žal manj, a niso pa izpustili Knobleharjevega pohoda, ki bo 25. junija, za dan državnosti.

L. Markelj, foto: Štefanija Praznik

