Bodo v Šmarjeških Toplicah vendarle ponovili volitve?

22.6.2020 | 12:25

Bernardka Krnc (Foto: L. M.)

Ljubljana, Šmarješke Toplice - Ustavno sodišče je ugodilo pritožbi prejšnje županje občine Šmarješke Toplice Bernardke Krnc glede izida volitev in postopek vrnilo upravnemu sodišču v ponovno odločanje, je potrdil njen pooblaščenec Damjan Gregorc.

Hkrati je naložilo upravnemu sodišču, da mora sodišče v primeru, če bo štelo pritožbene navedbe za utemeljene, samo presoditi volilni rezultat, če tega ne more ugotoviti, pa mora odrediti nove volitve. Hkrati je bila ugotovljena neskladnost treh členov zakona o lokalnih volitvah z ustavo.

Gregorc je še pojasnil, da je ustavno sodišče odločalo samo o dveh očitanih kršitvah v pritožbi, v ostale se sploh ni spuščalo, ker sta bili že ti dve takšni, da je bilo treba sodbo razveljaviti. Kot pravi odvetnik, gre za izključitev javnosti pri obravnavi pritožbe Krnčeve na občinskem svetu ter kršitve med volilno kampanjo, kjer so bila dana zagotovila o asfaltiranju in neke denarne obljube, ustavno sodišče pa je ugotovilo, da so bile z neupoštevanjem tega Krnčevi kršene ustavne pravice.

Upravno sodišče sicer lahko v ponovljenem sojenju znova zavrne pritožbo Krnčeve, vendar bodo v tem primeru spet vložili ustavno pritožbo, je že napovedal Gregorc.

A.Č.

Komentarji (3) 1h nazaj Oceni Jožko Prav neverjetno kašne vse vratolomije lahko izidejo iz te demokracije... :-) 24m nazaj Oceni True Truic Demokracija in komunizem sta po svoji dogmi že super, le koristniki obeh so utopija prakse... 20m nazaj Oceni True Truic Tudi 63% na volitvah se sliši super , le izvedba teh je utopija, kar se kaže v vsakdanjem življenju MONM.:) Kar naj punčaro nazaj ožupanijo v Šmarjeških , drugače bo polomijada to je vse ena Kabala...