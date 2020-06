Z junijskimi pokojninami bodo upokojenci prejeli tudi letni dodatek

22.6.2020 | 13:00

Ljubljana - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2020 izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v torek, 30. junija 2020. Dodatek bo prejelo 605.093 uživalcev, od tega 590.125 uživalcev pokojnin in 14.968 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Kot sporočajo z Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bodo prejemniki, ki so rezidenti Republike Slovenije, o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka pravočasno in celovito informirani preko obvestila o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; ZIPRS2021). Tudi v letu 2020 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku 138.817.498 evrov.

Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 590.125 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 135.267.318 evrov, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu in sicer: tisti, ki prejemajo pokojnine v višini do 500 evrov bodo prejeli 440 letnega dodatka, za upravičence, ki imajo pokojnino od 500,01 do 600 evrov znaša letni dodatek 300 evrov, 240 evrov bodo prejeli upravičenci, ki imajo pokojnino v razponu od 600,01 do 700 evrov in 190 evrov upokojenci s pokojnino od 700,01 do 860 evrov, tisti s pokojninami višjimi od 860 evrov pa bodo prejeli 130 evrov letnega dodatka. Najvišji dodatek bo prejelo 127.157 upravičencev, 300 evrov 116.712 upravičencev, 240 evrov 98.896, 190 evrov 93.982 in 130 evrov 153.418 upravičencev.

Pri tem je treba poudariti, kot pravijo na ZPIZ, da bo izmed zgoraj navedenih prejemnikov letnega dodatka v 72.525 primerih letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo ti uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Letni dodatek bo 14.968 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.550.180 evrov, in sicer: 14.740 prejemnikov, ki prejemajo invalidsko nadomestilo v višini do 710 evrov, bo prejelo 240 evrov letnega dodatka, 164 upravičencev z invalidskim nadomestilom v višini od 710,01 do 860 evrov bo prejelo 190 evrov, 130 evrov pa 64 upravičencev z invalidskim nadomestilom višjim od 860,01 evrov.

Upoštevajoč ZIPRS2021 je zavod pozval 131.727 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 98.446 izjav, med katerimi je 12.276 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (97.773), bo v juniju 2020 izplačan letni dodatek v skupni višini 16.482.919 evrov. Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2020, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2020. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2020, se bo letni dodatek izplačal v višini 130,00 evra oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2020. Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

M. L.-S.