Jutri bo znan novi kralj cvička

22.6.2020 | 13:40

Danes in jutri bodo ocenili 417 vzorcev vin

Novo mesto - Zveza društev Vinogradnikov Dolenjske in Občina Trebnje sta sredi junija predvidevali izpeljati 48. Teden cvička. A osrednjo vinogradniško prireditev so zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedali, poleg tega so odpadli tudi številni drugi dogodki, ki so bili načrtovani. Čeprav s trimesečno zamudo so danes v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto pripravili tradicionalno ocenjevanje vin.

Odzvalo se je 29 od 32 društev, ki so vključeni v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Kot je povedal predsednik zveze Miran Jurak, bo strokovna komisija ocenila 417 vzorcev, od teh slabo polovico nosilnega cvička s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, preostalo so bili vzorci modre frankinje, bela vina in tudi penine. Vzorcev je precej manj kot v preteklih letih, k temu so prispevale predvsem razmere v preteklih mesecih, delno pa tudi nakazujoča kriza vinogradništva. »Naše ocenjevanje je še vedno največje v državi in priznanja, ki jih vinogradniki prejmejo imajo veliko težo. Njihov vzorec gre najprej skozi rešeto društvenega ocenjevanja, nato pa jih še enkrat tukaj oceni strokovna komisija,« je poudaril Jurak.

Kdo je novi kralj cvička, bo znano jutri popoldan. Jurak je ob tem še dodal, da 17. julija v Velikem Gabru, če bodo razmere to dopuščale in v skladu z vsemi priporočili, predvidevajo pripraviti srečanje dolenjskih vinogradnikov, na katerem bodo okronali novega kralja cvička, razglasili novo cvičkovo princeso, predstavili novega ambasadorja cvička in najboljšim podelili priznanja z letošnjega ocenjevanja.

Današnjega dogodka so se poleg županov MO Novo mesto ter občin Šentjernej in Trebnje, udeležila tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Cveto Zupančič in državni sekretar na kmetijskem ministrstvu dr. Jože Podgoršek, ki je tudi odprl letošnje ocenjevanje vin.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija