Vozili preblizu roba vozišča

22.6.2020 | 14:10

20. 6. dopoldne so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pri Podborštu na območju PP Sevnica. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 80-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila po klancu navzgor, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Hudo poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico v Celje.

V noči na 20. 6. so bili policisti obravnavali prometno nesrečo na avtocesti, pri kraju Medvedjek. Opravili so ogled in ugotovili, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu policisti izdali plačilni nalog.

19. 6. okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti pri Otočcu. Policisti so ugotovili, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0.77 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Črnomelj so bili 19. 6. okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči pri Dragatušu. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. V nesreči se je lažje poškodovala 22-letna potnica, ki so jo reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Trčil v drevo

Policisti PP Šentjernej so bili 21. 6. nekaj pred 8. uro obveščeni o prometni nesreči v kraju Dolenje Dole. Ugotovili so, da je 18-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil kombinirano vozilo iz smeri Dolenji Dol proti Gradacu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je 18-letnik brez vednosti lastnikov odpeljal kombinirano vozilo iz garaže v Dolenjih Dolah. Policisti so mu zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog, po ugotovitvi vseh okoliščin pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila.

Mladoletniki nadlegovali goste



Policiste PP Novo mesto so v noči na 20. 6. na pomoč poklicali iz lokala v Novem mestu, kjer naj bi več kršiteljev nadlegovalo goste. Ob prihodu na kraj so kršitelji poskušali pobegniti z osebnim avtomobilom, vendar so jih policisti v bližini ustavili. Ugotovili so, da je avtomobil vozi mladoletnik iz naselja v okolici Metlike, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa so bili še trije potniki. Mladoletni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola, je žalil policiste in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zaradi kršitev javnega reda in miru v gostinskem lokalu - vpitja, nadlegovanja in žaljenja gostov, so podali obdolžilni predlog zoper dva mladoletna kršitelja, oba sta stara 17 let.

Vozil brez vozniškega in z neregistriranim avtomobilom

Črnomaljski policisti so 19. 6. popoldne med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila Seat ibiza. Ugotovili so, da 42-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odklonil opravljanje preizkusa alkoholiziranosti

20. 6. okoli 21. ure so policisti PP Novo mesto na cesti Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat. Med postopkom so ugotovili, da 51-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izkoristil odsotnost stanovalcev

V noči na 21. 6. je v kraju Log v občini Mokronog Trebelno nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Škode je za koli 2300 evrov.

Vlomil v avtomobil

20. 6. popoldne je v Straži pri Raki neznanec vlomil v parkiran avtomobil in pod sedežem našel in odtujil denar in dve bančni kartici.

Prijeli Hrvata, ki je prevažal Turke

V noči na 20. 6. so brežiški policstii med opravljanjem nalog varovanja državne meje na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da 32-letni državljan Hrvaške v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 32-letnemu osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Državljane Turčije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Izsledili in prijeli 107 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Breg pri Sinjem vrhu, Vrčice, Zilje, Smuka (PP Črnomelj) in Jama pri Dvoru (PP Dolenjske Toplice) med 19. 6. in 22. 6. izsledili in prijeli 107 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 80 državljani Pakistana, 17 državljani Maroka, šestimi državljani Bangladeša in štirimi državljani Indije še niso zaključeni.

V pretepu ga je udaril s sekiro po glavi



21. 6. okoli 21. ure so policiste poklicali na pomoč iz naselja v okolici Otočca, kjer naj bi prišlo do spora in pretepa. Policisti so takoj odšli na kraj, preprečili nadaljnji pretep in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da je prišlo do spora in pretepa med tremi kršitelji, med pretepom pa je eden izmed kršiteljev drugega s topim delom sekire udaril po glavi in ga lažje poškodoval. Zoper dva kršitelja, ki niso upoštevali ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jim izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Pijan grozil očetu



Policiste PP Krško so v noči na 21. 6. poklicali na pomoč iz Kerinovega Grma, kjer naj bi pijan kršitelj grozil očetu in razbijal inventar v hiši. 22-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

