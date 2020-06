Odgovor na odprto pismo županu Macedoniju

22.6.2020 | 15:15

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto smo prejeli odgovor na odprto pismo županu Macedoniju v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi-jug skozi Novo mesto, ki smo ga objavili 18. junija.

Odziv občine na odprto pismo objavljamo v celoti.

"Mestna občina Novo mesto zagovarja javno predstavitev Študije prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek s strani DARS. Zavedamo se posledic gradnje odseka tretje razvojne osi na lokalno prometno situacijo, zato smo se z državo uskladili za nujno prenovo in širitev krožišča »tabletka« na Andrijaničevi cesti, kar je potrebno nujno izvesti pred začetkom gradnje odseka tretje razvojne osi. Gradnja tega odseka je ključen projekt na področju regionalnih cestnih povezav na območju Mestne občine Novo mesto in širše jugovzhodne Slovenije, zato si bomo še naprej prizadevali za čimprejšnji začetek gradnje na trasi, ki je že od leta 2012 sprejeta v državnem prostorskem načrtu."

M. L.-S.