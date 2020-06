Župan čestital odličnjakom

22.6.2020 | 18:15

Krško - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je danes v mestnem parku v starem mestnem jedru Krškega čestital letošnjim najuspešnejšim učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol občine Krško.

Kot so nam sporočili z občine Krško, so se letos med odličnjake vpisali: z OŠ Adama Bohoriča Brestanica Jaka Čuber Potočnik, Ana Sluga in Maja Vertovšek; z OŠ Jurija Dalmatina Krško Lara Amani Jakša, Renata Jereb, Jan Kuselj, Kara Martinčič, Zarja Mlakar, Nastja Obradović, Lina Planinc, Alja Resnik, Maša Rožman, Natalija Živič, Eva Košenina, Samo Škrabar, Matija Sodec Bogolin, Karin Hampovčan, Julija Kocjan, Lara Sotler in Vanja Vučajnk; z OŠ Leskovec pri Krškem Nuša Andrejaš, Žana Balon, Anže Reberšak, Matic Turšič, Iva Arh, Eva Lobe, Laura Ostrelič, Zala Rostohar, Nejc Praprotnik, Matic Žaren in Lina Arh; z OŠ Podbočje Anja Kerin, Maša Kraševec, Neja Kraševec, Maja Šoba in Žan Šribar; z OŠ Raka Mija Ančimer, Marina Kerin, Mat Kovačič, Lucija Pečarič, Iva Rostohar, Eva Urankar in Matija Vene; z OŠ XIV. divizije Senovo Stella Cerjak, Samo Omerzu, Lana Radi, Lara Abram in Patricia Mrkša.

Na Gimnaziji Krško se je med najboljše dijake vpisala Ana Urbanč, na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško pa: Tino Bajc, Andraž Brečko, Senad Draganović, Simon Krušnik, Andrej Kvartuh, Rok Lahne, Sara Colarič, David Hode, Anej Vovčak, Andrej Sotošek in Marko Preskar.

Sprejem odličnjakov je povezovala Klavdija Mirt v vlogi Josipine Hočevar, s pesmijo sta ga popestrila Maja Weiss in Robi Petan. Župan Miran Stanko je ob tej priložnosti vsem letošnjim odličnjakom zaželel veliko uspeha na nadaljnji poti.

M. L.-S.; Foto: Občina Krško

