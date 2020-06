Prevrnil se je na streho

22.6.2020 | 18:40

Danes ob 6.38 se je na cesti Trebnje – Mirna, občina Mirna, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, vozilo postavili na kolesa ter povlekli do ceste in pomagali policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo.

Uničili dimne bombe

Ob 11.45 so bile v Brežicah predane štiri ročne dimne bombe italijanske izdelave. Nevarno najdbo so pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije uničili na varnem kraju.

Zagorela posoda na štedilniku

Ob 16.34 je v prvem nadstropju v stanovanju večstanovanjske stavbe na Kandijski cesti v Novem mestu gorela pozabljena hrana na štedilniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so evakuirali stanovalce iz pritličnih stanovanj ter iz prvega nadstropja, s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, iznesli gorečo posodo in jo pogasili ter prezračili stanovanje in celotni blok. Na kraju dogodka so bili tudi policisti.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Izvira in Kamenc, da bo jutri med 8. in 14. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

