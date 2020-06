Danes brez elektrike

23.6.2020 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu Zadružna zidanica;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREDOR LEŠČEVJE;

- od 10:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKRITI VKOP KARTELJEVO;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJE VZHOD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sromlje, Dečna sela, Sromlje vas, Curnovec, Okljukova gora, Volčje, Glogov brod, Jurovec, Silovec, Sveti Janez, Mali vrh gmajna med 7. in 10.30 uro in na območju TP Dečna sela trgovina med 6.30 in 7. uro in med 10.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Pecelj izvod Krakovo med 8.30 in 13. uro.

M. K.