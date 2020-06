Prenovili most prek Lokvanjskega potoka

23.6.2020 | 08:10

Občina je za prenovo mostu odštela nekaj manj kot 230.000 evrov. (Foto: Občina Krško)

Armeško, Krško - Občina Krško je v Armeškem pri Brestanici te dni končala prenovo precej načetega in ozkega mostu prek Lokvanjskega potoka. Za naložbo je skupaj z davkom odštela nekaj manj kot 230.000 evrov. Most v Armeškem so včeraj odprli v okviru praznovanja občinskega praznika, je poročala STA.

Po podatkih krške občine so med skoraj polletno prenovo zgradili nov, širši in varnejši most z enostranskim pločnikom. Hkrati so približno 70 metrov gorvodno in dolvodno uredili strugo in brežine potoka.

Na mostu in tamkajšnjem cestišču so uredili odtok padavinske vode, med odcepom lokalne ceste Brestanica-Armeško-Veliki Kamen in mostom pa so razširili cestišče, je nevedla STA.

M. Ž.

Galerija