Podpisali pogodbo za gradnjo vodovoda in kanalizacije

Od sile so ! Kar ni Lojzetu ratalo (Šmihel pa še kaj), gre tu bp... Ždinja vas z okolico se ni dalo niti zamišljati. Sedaj so pa že količki ob cesti do Ždinje vasi in po hribu, kar daje vedeti, da bodo še presenečenja :-)

Ma super so, Nm ni za prepoznati, slišati je da se rečna luka gradi na Loki, zračna luka bo v Češči vasi, skytrain bo povezoval Bršljin in Kandijo ter nas rešil prometnih konic, dober je tudi električni tramvaj, ki masovno prevaža turiste po znamenitostih lepega novega Gl.trga, priključek- hitra cesta skozi Nm proti Beli krajini do semaforja Žabja vas je pomembna pridobitev hitrga tovornega in potniškega prometa , nasplošno vse nam daje občutek da je Nm eno najbolj razvijajoče mesto na planeti Zemlja. Slišati je tudi da se bo v 3 mandatu začelo graditi v vesolju, na Marsu so že začrtane trase avtoceste, tudi kanalizacija je v pripravi itd... , G5 omrežje bo povezava z rastočim vesoljnim NM na Zemlji pod vodstvom sposobnega župana gregorja macedonija velikega. Zelo lepo nam je tukaj in radi se imamo - vsi. Ljudje so zelo zadovoljni.