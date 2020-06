Govedorejci so se učili na “dnevu polja”

23.6.2020 | 15:30

Govedorejci so se zbrali na kmetiji Antona Žnidaršiča na Rojah pri Šentjerneju.

Roje pri Šentjerneju - Stanovsko povezovanje, izobraževanje in izmenjavanje izkušenj je zelo pomembno tudi na področju kmetijstva, zato igra Govedorejsko društvo Škocjan, ki združuje kmete iz škocjanske, pa tudi šentjernejske in šmarješke občine - tu nimajo svojega društva, važno vlogo.

Govedorejsko društvo Škocjan je tako pred dnevi skupaj s podjetjema Bayer in Agroavant pripravilo strokovna predavanja. Kot pravi predsednik Janez Lekše, so kljub situaciji zaradi koronavirusa in številčnih omejitev, ob upoštevanju ukrepov uspeli organizirati tudi letošnje dneve polja, »da se kaj novega naučimo.«

V jutranjih urah so se člani dobili na kmetiji Antona Žnidaršiča na Rojah pri Šentjerneju. Najprej so si ogledali poljedelski poizkus in se prepričali o delovanju pripravkov za varstvo poljščin. Na njivi so si ogledali delovanje pripravkov na koruzi in ječmenu. Ogled je vodil Gal Motore iz podjetja Bayer.

Blaž Sinur iz podjetja Agroavant je predstavil aktualno varstvo pred muhami in skladiščnimi škodljivci. Predstavil je pripravke za zatiranje muh v hlevih ter poizkuse semenske koruze iz semenarske hiše Dekalb. Po končanem predavanju je sledila pogostitev.

»Obema predavateljema se lepo zahvaljujemo za novo pridobljeno znanje in se veselimo nadaljnjih srečanj, da se kaj novega naučimo in se skupaj poveselimo,« pravi Lekše, tudi sam mlad kmet iz Hudenj pri Škocjanu, leta 2013 pa mladi gospodar leta.

L. Markelj, foto: J. Lekse