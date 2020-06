Podelili štiri plakete in osem priznaj občine

Prejemniki občinske plakete. Z leve proti desni: poslanec Franci Kepa, predsednik PGD Ponikve Peter Jarc, Patricija Pavlič, Aljaž Mlakar (prevzel v imenu očeta Bogomirja), Alojz Radelj in župan Alojzij Kastelic.

Skupinska fotografija vseh, ki so prejeli občinska priznanja

Slavnostni govorec na prireditvi je bil minister za obrambo Matej Tonin.

Trebnje - Občina Trebnje 25. junija praznuje svoj praznik, včeraj pa so na ploščadi Forma vive v Trebnjem pripravili slavnostno sejo, ki je bila posvečena 100. obletnici rojstva častnih občanov občine: Alojzija Šuštarja, Vilme Bukovec in Bogdana Osolnika, in 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Na slavnostni seji so podelili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Priznanje Občine Trebnje so prejeli Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič (za prispevek k razvoju vinogradniških območij Lisec in Šmaver), KUD Trebanjski oktet (za 40 let uspešnega delovanja na področju kulture), Jože Erjavec (za predano delo v župniji Šentlovrenc), Klekljarska skupina Žnurce (za prispevek k prepoznavnosti občine z uspešno izvedbo projekta BA-ČI), Maja Kastelic (za prispevek k prepoznavnosti občine z dosežki na področju ilustracij in grafičnega oblikovanja), Janez Gorec (za izjemen posluh do drugih in prispevek k razvoju Šentlovrenca in občine), Kmetija Kužnik (za predano delo na področju prostovoljstva in kmetijstva) in Uroš Primc (za predano delo z mladimi in ohranjanje kulturne dediščine).

Plaketo Občine Trebnje je prejel PGD Ponikve, ki praznuje 110 let delovanja, Bogomir Mlakar (za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, krajevne skupnosti in občine), Alojz Radelj (za življenjsko delo na področju športa in mladih) in Patricija Pavlič (za prispevek k razvoju izobraževanja in kulture). Najvišjega občinskega priznanja, naziva častni občan, letos niso podelili.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je v svojem govoru dejal, da z zadovoljstvom ugotavlja, da občina na vseh področjih napreduje z velikimi koraki. »Povezujemo se z Novim mestom, Ivančno Gorico in Mirnsko dolino. Nastajajo skupne službe in to je tisto, kar nas Dolenjce vodi naprej. Moramo se povezovati in sodelovati ter se eden od drugega učiti, tako da bodo naše skupnosti še hitreje napredovale,« je dejal. Naštel je nekatere investicije, ki jih je občina uspešno zaključila. »To ni moje delo. To je delo pravzaprav ene ekipe. Tako moje na občini in na drugi strani tudi delo te skupnosti, kajti vsi skupaj zmoremo vse,« je povedal Kastelic in se vsem zahvalil za pomoč in prizadevanja pri nadaljnjem razvoju Trebnjega. Po njegovih besedah v občini prevladuje zmagovalna miselnost in optimizem. »Rad bi videl, da smo samozavestni in da na ta način ta skupnost napreduje, obenem pa smo občutljivi za vse zadeve in krivice, ki se dogajajo nekaterim najbolj potrebnim naše skrbi.«

Slavnostni govorec na prireditvi je bil minister za obrambo Matej Tonin, ki se je pred tem v prostorih PGD Trebnje srečal s predstavniki Gasilske zveze Trebnje in društvi Gasilskega poveljstva občine Trebnje, v spomin na osamosvojitvene dogodke in žrtve v spopadu v okviru krajše komemorativne slovesnosti pa je tudi položil venec k spomeniku na Medvedjeku.

Besedilo in fotografije: R. N.

