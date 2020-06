Včeraj potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom, prvi primer v občini Straža

23.6.2020 | 11:05

Foto: M. Ž. arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 984 testiranj in pri tem potrdili 13 novih okužb s koronavirusom, je objavila vlada. Zaradi covida-19 ni umrl nihče, iz bolnišnice so odpustili eno osebo, sicer pa je je v bolnišnicah zdravilo pet bolnikov, na intenzivni negi eden.

Do sedaj so na novi koronavirus testirali 94.165 oseb, okužbo pa so potrdili pri skupno 1534 osebah. Umrlo je 109 oseb, okuženih s koronavirusom.

Dodano ob 12.08:

Nove primere okužb so včeraj potrdili kar v devetih občinah po Sloveniji ter še pri treh tujih državljanih. Večinoma so zaznali po en primer, razen v Pivki, kjer sta bila dva. Prvi primer sploh so odkrili v občini Straža, tako da je zdaj v državi skupaj 155 občin s po najmanj enim potrjenim primerom.

M. Ž.