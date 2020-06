Razgrajal po hiši, razbijal pohištvo in ogrožal družinske člane

BMW 640 D, ki so ga zasegli na metliškem mejnem prehodu. (Foto: PMP Metlika)

Črnomlajske policiste so včeraj nekaj pred 16. uro na pomoč poklicali iz okolice Črnomlja, ker naj bi pijan moški razgrajal po hiši in ogrožal družinske člane. Policisti so takoj odšli na kraj in ugotovili, da je 39-letni kršitelj, ki je bil očitni pod vplivom alkohola, vpil nad svojo mamo in staro mamo, ju žalil in razbijal pohištvo v hiši. Moški ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin nasilnega ravnanja in bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Zapeljal s ceste in se prevrnil

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 6.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Trebnjem in Mirno. Opravili so ogled in ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ukradli tri motorne žage

Z delovišča pri naselju Log na območju Sevnice je v noči na ponedeljek nekdo ukradel tri motorne žage znamke Stihl.

Na mejnem prehodu zasegli BMW 640 D

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom za prevoz osebnih avtomobilov. Policisti so opravili mejno kontrolo in med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je na priklopniku natovorjen avtomobil, ki ga nemški varnostni organi iščejo zaradi zasega. BMW 640 D so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Skrival se je na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili pregled tovornega vozila in našli državljana Irana, ki se je skrit na podvozju tovornega vozila poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šest tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tanče Gore in Vavte vasi izsledili ter prijeli državljana Egipta in pet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

