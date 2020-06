Prvega julija brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

23.6.2020 | 13:55

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni javni potniški promet od 1. julija koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico bodo lahko oddali na prodajnih mestih ali po pošti, so sporočili iz ministrstva za infrastrukturo.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje na predpisanem obrazcu, ki je med drugim objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Vložijo ga na prodajnih mestih enotnih vozovnic ali pa ga na ministrstvo pošljejo po navadni oziroma elektronski pošti.

Upravičencev do brezplačne vozovnice je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na omenjenem ministrstvu opozarjajo, da bi na prodajnih mestih lahko nastala velika gneča. Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom covid-19 zato priporočajo, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte. Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času, so dodali.

Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali tri evre. Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana, zato še priporočajo, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet tudi dejansko koristiti.

»Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjamo, da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje,« so še poudarili na Ministrstvu za infrastrukturo.

M. Ž.