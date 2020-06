Stavijo na domače pridelano goveje meso

23.6.2020 | 14:45

Slika je simbolična (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Kmečka zadruga Sevnica bo julija končala dvoletni projekt Meso iz Sevnice, s pomočjo katerega je z namenom prireje, predelave in prodaje govejega, junčjega in telečjega mesa ter mesnih izdelkov skrajšala verigo prireje in odkupa živali. Tako si je zagotovila dobavo kakovostnejšega mesa, dosegla njegovo višjo ceno in podprla območne rejce, poroča STA.

Strokovna sodelavka projekta Meso iz Sevnice Barbara Mlakar Krajnc je na današnji novinarski konferenci na Kmetiji Jazbec v Drožanju nad Sevnico povedala, da so nekaj manj kot 50.000 evrov vreden projekt izvedli z denarjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V njegovem okviru so zgradili prepoznavno verigo in ciljem okrepitve kakovosti prodajanega mesa zagotovili nadstandardni sistem nadzora na liniji klanja mesa lokalne pridelave. V verigo so vključili 11 rejcev oz. kmetijcev iz občin Sevnica, Krško in Bistrica ob Sotli ter vzpostavili sistem sledljivosti v vseh korakih od odkupa živali do prodaje mesa.

Nadstandardni sistem nadzora so vzpostavili z izdelavo »internega nadstandarda«, njegov cilj pa je zagotavljanje višje kakovosti mesa. Gre sicer za sonaravno rejo, s katero dosežejo svetlejše in čvrstejše meso, zaradi kratkega prevoza do klavnice pa omilijo pojav stresa pri živalih.

Takšno meso vsebuje manj skupnih maščob in ima manj kalorij, hkrati pa je bogatejše z vitamini E, A in D, z beta-karotenom in omega 3 maščobnimi kislinami, je pristavila. Kakovost mesa so okrepili tudi s pogostejšim merjenjem njegove pH vrednosti in temperature.

S projektom, ki ga nameravajo po njegovemu uradnemu končanju razširiti z novimi izdelki in obogatiti z novimi člani, so podprli tudi lastno blagovno znamko Grajske mesnine Kmečke zadruge Sevnica, je dejala Mlakar Krajnčeva.

Predsednik Kmečke zadruge Sevnica Uroš Flajs je dodal, da si sodelujoči kmetje oz. rejci od omenjenega projekta obetajo predvsem lažjo prodajo domače prirejene govedine, dolgoročno pa glede na to, da gre za meso višje kakovosti, tudi višjo odkupno ceno. Kupci pa lahko ob nekoliko višji ceni pričakujejo v Posavju prirejeno goveje, junčje in telečje meso visoke kakovosti, je še opozoril.

Barbara Mlakar Krajnc je še navedla, da so v okviru projekta Meso iz Sevnice prvotno načrtovali odkup za približno 95.000 evrov mesa. Odkupili so ga sicer trikrat več, s projektom pa so dosegli in presegli načrtovane cilje, je dejala.

STA, M. Ž.