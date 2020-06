Knjiga o okupacijskih mejah

23.6.2020 | 17:30

Bojan Balkovec, Božo Repe in božidar Flajšman so na današnji predstavitvi projekta poudarili, da je bio ozemlje današnje Slovenije zelo ožičeno, saj jo je deliko več kot 500 kilometrov okupacijskih meja. (Foto: M. L.)

Nekateri domačini so danes opisali posamezne dogodke iz časa vojne. (Foto: M. L.)

Zgodovinarji in domačini na današnji predstavitvi knjige, pred tem so se srečevali že med intervjuji. (Foto: M. L.)

Zilje - Danes so v gasilskem domu v Ziljah predstavili knjigo Vinceremo, videt čemo. Okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945. Knjiga je nastala v okviru projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Na predstavitvi so sodelovali vodja raziskovalnega projekta prof. dr. Božo Repe in dva od soavtorjev knjige, asist. dr. Božidar Flajšman in izr. prof. dr. Bojan Balkovec, dogodka se ni mogel udeležiti Blaž Štangelj, ki je tudi sodeloval pri nastanku knjige.

Kot je povedal Repe, je bil osnovni namen projekta, da zberejo zgodbe ljudi. Te so pridobili s terenskimi intervjuji, dodali so tudi veliko različnega arhivskega gradiva, zemljevide, fotografije in drugo. Po Flajšmanovih besedah so v celi Sloveniji naredili 187 intervjujev, od tega 49 v Beli krajini. Po besedah Balkovca so med terenskim delom odkrili veliko različnih znamenj vojne. Po njegovem bi bilo zelo koristno za ohranjanje zgodovinskega spomina, da na krajih izstopajočih dogodkov iz druge svetovne vojne postavijo informativne table.

Predstavitve knjige se je udeležilo kar nekaj domačinov, ki so v intervjujih prispevali podatke za nastanek knjige Vinceremo, videt čemo. Okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945.

Pred današnjim srečanjem v Ziljah so rezultate projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva predstavili na novinarski konferenci v Ljubljani v atriju ZRC. Takrat so predstavili tudi tri knjige, ki so jih v okviru projekta že izdali. Od 22. do 29. junija so v atriju na ogled tudi izbrani razstavni panoji nekaterih razstav, ki so nastale v okviru projekta.

M. L.

