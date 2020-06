Skansen v Pleterju ali Klevevžu? Kdo bo župan Šmarjeških Toplic? Kaj bo na Gradu Mirna?

23.6.2020 | 19:30

Jeseni bo dve leti od lokalnih volitev, v Šmarjeških Toplicah pa si še vedno niso čisto na jasnem, ali bodo na koncu dobili župana ali županjo. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo odločitev upravnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Bernardke Krnc na sklep občinskega sveta o izidu županskih volitev v občini.

V nedeljo smo bili na Gradu Mirna, kjer je ključe prevzel novi graščak, malo znani umetnik, zdravilec in, kot je prebrati na njegovem facebooku, tudi vrač (zvoka), Kailash Kokopelli.

Medtem ko Speča lepotica vstopa v novo obdobje, se drugo, kot kaže, končuje. Muzej na prostem pri Kartuziji Pleterje, skansen, menda kmalu ne bo več v šentjernejski ampak v šmarješki občini, na Klevevžu, saj se gostoljubje kartuzijanov počasi izteka. Na občini nad tem izražajo nezadovoljstvo, kaj dosti več kot to pa v minulih letih niso naredili.

Več uspehov pri svojem delu žanjejo naši kuharji in gostinci. Obiskali smo Repovževe iz Šentjanža, ki jih je sloviti Michelinov gastronomski vodnik uvrstil med kandidate za zvezdice, in pri novomeškem kuharskem kolektivu Fink, ki si je enako časno omembo prislužil za delo na Ljubljanskem gradu.

Živahna in uspešna je tudi novomeška glasbena scena, kjer po poti Dan D, lastnika dveh novih zlatih piščali, stopajo mnogi drugi ustvarjalci, ki se jim zdaj ponuja še podpora mlade novomeške založbe.

Dolga pot pa je medtem za kapelskimi godbeniki, ki so nedavno obeležili 170 let delovanja, še precej starejši pa so človeški ostanki v Lukenjski jami, ki so jo letos znova pregledali tudi novomeški arheologi.

Vse to in še mnogo več v novi številki Dolenjskega lista, ki tokrat zaradi dneva državnosti izide dan prej kot običajno.

B. Blaić