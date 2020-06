Na parkirišču zdravilišča gorelo vozilo

23.6.2020 | 19:20

Foto: Arhiv DL

Na parkirišču zdravilišča v Šmarjeških Toplicah je okoli 8. 30 gorelo osebno vozilo v predelu motorja. Še pred prihodom gasilcev PGD Šmarjeta so vzdrževalci zdravilišča začeli z gašenjem, gasilci so požar pogasili, odklopili akumulator in okolico pregledali s termovizijsko kamero. Vozilo je uničeno, obveščene so bile pristojne službe.

Tri osebe v bolnišnico

V Gorenji Gomili v občini Šentjernej je malo po 17. uri prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri osebe odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto na nadaljnje zdravljenje.

Gorivo se je razlilo

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je malo po 15.30 prišlo do razlitja goriva. Gasilci GRC Novo mesto so posipali in očistili cestišče v dolžini okoli štiri kilometre, pri zavarovanju kraja so jim pomagali dežurni delavec cestnega podjetja in policisti.

Našel mino

V Gornjem Lenartu v občini Brežice je malo po 9.30 občan naletel na minometno mino, kalibra 50 mm nemške izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarno najdbo sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije uničila na kraju najdbe.

S helikopterjem v klinični center

Ob 15.24 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

M. Ž.