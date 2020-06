Županovi petici letos dodali še Županovo noto

24.6.2020 | 08:15

Odlični dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje. (Foto: Foto S)

Odličnjaki kočevskih osnovnih šol. (Foto: Foto S)

Kočevje - Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je tudi letos sprejel odlične učence vseh treh kočevskih osnovnih šol in Gimnazije in srednje šole Kočevje, tako kot zadnjih nekaj let, pa je na že tradicionalni sprejem povabil tudi odličnjake s stalnim prebivališčem v občini Kočevje, ki so se šolali izven domače občine.

Z odličnim uspehom v vseh letih šolanja je letos šolanje na OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev in OŠ Stara Cerkev zaključilo skupno 17 učencev, srednjo šolo pa skupno 14 dijakov. Med odličnjaki, ki so se šolali izven občine Kočevje, sta bila letos na sprejem, ki je potekal v Kulturnem centru Kočevje, povabljena dva.

Župan je vsem odličnjakom čestital za uspeh, jim predal že tradicionalno priznanje v obliki »Županove petice« in jim zaželel veliko uspehov na nadaljnji poti.

»Županovemu petici« za odličnjake so letos v občini Kočevje dodali še priznanje »Županova nota«. Župan dr. Vladimir Prebilič jo bo prvič podel danes učencem Glasbene šole Kočevje, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom.Podelitev bo na mestni ploščadi v Kočevju v okviru prireditve glasbene šole, ki se bo začela ob 15. uri.

M. L.-S.