Posodabljajo brežiški nogometni stadion

24.6.2020 | 13:20

Nogometni stadion (Foto: Občina Brežice)

Pogled na nogometni stadion Brežice (Foto: arhiv Zavoda za šport Brežice)

Brežice - Občina Brežice nadaljuje z večfazno posodobitvijo nogometnega stadiona v Brežicah. Letos začenjajo z gradnjo pomožnega igrišča z umetno travo in ureditvijo pripadajoče razsvetljave v skupni vrednosti 835.000 evrov. Predvidoma bo igrišče na voljo za uporabo v naslednjem letu, so sporočili iz občine.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je posodobitev igrišča nujna, če želijo nadaljevati z razvojem nogometa v občini. Kompleks nogometnega stadiona že sedaj redno uporablja 200 mladih in otrok, še 150 otok pa se ukvarja z nogometom v okviru interesnih dejavnosti po šolah.

Na javnem razpisu so za izvajalca del izbrali podjetji Fit Šport za umetno travo in Javna razsvetljava za osvetlitev igrišča, pogodbi z njima pa sklenili 9. in 10. junija. Pogodbena vrednost del za pomožno igrišče z umetno travo je 610.000 evrov, za razsvetljavo pa 225.000 evrov. Za naložbo je občina pridobila 50.000 evrov sofinanciranja od Fundacije za šport.

Kot so pojasnili na brežiški občini, je bilo v letu 2018 prestavljeno glavno nogometno igrišče z naravno travo in zgrajen avtomatski namakalni sistem ter postavljene lovilne mreže, prenovljene so bile tudi sanitarije. Hkrati je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za celovito obnovo kompleksa stadiona (travnate površine). Lani so za to pridobili projektno dokumentacijo, urejena je bila tudi razsvetljava glavnega nogometnega igrišča. Investicijo je občina prijavila tudi na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na javni razpis Nogometne zveze Slovenije ter vlogo naslovila tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo.

»Namen posodobitve celotnega kompleksa nogometnega stadiona je učinkovitejša in kakovostnejša priprava igrišča ter s tem izboljšanje pogojev za igro in trening. Z načrtovanimi rednimi vlaganji se izboljšujejo pogoji za delo tako domačih klubov kot za širše trženje objekta drugim uporabnikom, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta,« so poudarili.

Letos bo v sklopu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega poteka energetska obnova 15 objektov v lasti občine, celovite energetske prenove deležna tudi sama zgradba nogometnega stadiona. Vredna bo dobrih 320.000 evrov, obsega pa izolacijo fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva, sanacijo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema s termostatskimi ventili in energetsko upravljanje, so še dodali na občini Brežice.

M. Ž.