Na AC z avtom na streho

24.6.2020 | 07:00

Sinoči ob 23.55 uri se je na AC od Šmarja Sap proti Grosuplju, občina Grosuplje, vozilo prevrnilo na streho. Pred prihodom gasilcev sta voznik in sopotnik prišla iz vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter cestišče posuli z absorbentom.

Pomoč reševalcev in gasilcev

Minulo noč ob 1.56 uri so v naselju Potov Vrh, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec-Stan, Migolica, Migolska Gora in Cirnik Ravne v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Enako obvestilo velja za uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje –Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADNIK, izvod Gradnik.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 4 med 7.30 in 8. uro ter med 13. in 13.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Kržišče izvod Žabkar levo med 8. in 12. uro.

M. K.