Sopotnik se je huje poškodoval

24.6.2020 | 08:55

V prometni nesreči, do katere je prišlo okoli polnoči na dolenjski avtocesti pri Cikavi v smeri Novega mesta se je sopotnik v vozilu huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni v nevarnosti. Do nesreče je prišlo, ker je 68-letni državljan Turčije zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in trčil v odbojno ograjo, vozilo pa je nato prevrnilo na streho.Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ukradli cigarete

Na območju Kočevja je bilo vlomljeno v trgovino, od koder so bili odtujeni cigareti. Škoda znaša okoli 500 evrov.

Prekinjena dobava elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Zakot 4 med 7.30 in 8. uro ter med 13. in 13.30 uro, na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Kržišče izvod Žabkar levo pa med 8. in 12. uro.

M. L.-S.