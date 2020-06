Podelili eno plaketo in dve zahvali

24.6.2020 | 10:20

Prejemniki letošnjih priznanj. Z leve proti desni: župan Dušan Skerbiš, Boštjan Kolenc, Srečko Križnik, Andrej Kirm in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec.

Občanom se je predstavil tudi nemški umetnik in zvočni terapevt Kailash Kokopelli, ki želi prebuditi Spečo lepotico - grad Mirna.

Mirna - Prvega julija se na Mirni spominjajo začetka samostojnega delovanja občine, ki letos praznuje deveti rojstni dan. V spomin na ta datum praznujejo občinski praznik in ob tej priložnosti so včeraj na slavnostni seji podelili občinska priznanja.

Plaketo občine je prejel Boštjan Kolenc za začetek postopkov za ureditev Poslovno-industrijske cone Mirna že v letu 2006 ter za koordinacijo med občino, upravno enoto in zainteresiranimi investitorji, ki danes poslujejo na območju PIC Mirna: »Prejeto priznanje vsekakor pomeni, da lokalna skupnost prepoznava, da se trudimo, da si želimo nekega razvoja in napredka naše občine. Upam pa tudi, da občina vidi, da smo tu kadri, ki imamo neko znanje in vizijo, in računam, da bomo tudi v bodoče sodelovali in s tem dosegali čim boljše rezultate.«

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec sta podelila tudi dve zahvali. Srečko Križnik je prejel zahvalo za dolgoletno aktivnost in sodelovanje pri razvoju prej krajevne skupnosti, danes občine Mirna, še posebej za prizadevanja za izboljšanje stanja infrastrukture, kot so vodovod, telefon in asfaltiranje cest. »Vesel sem, da me je nekdo opazil oziroma predlagal. Ne smeš biti samo statist v družbi, ampak moraš biti aktiven, moraš – če se le da – nekaj doprinesti. Če bi vsi tako delali, potem bi bilo še mnogo lepše, kot je zdaj,« je povedal Križnik.

Prostovoljno gasilsko društvo Selo pri Mirni pa je prejelo zahvalo ob 100-letnici obstoja za uspešno in nesebično delovanje na področju varstva pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami, za vzgojo in usposabljanje mladine ter za varovanje občanov in njihovega premoženja. Priznanje je prevzel predsednik Andrej Kirm: »Predvsem zahvala vsem našim članom za požrtvovalno delo. Dejansko smo ekipa. In tudi odgovornost, da bomo naslednjih sto let še zmeraj aktivni, da bomo sodelovali. Moramo držati skupaj in biti aktivni.«

Župan se je v svojem govoru ozrl v preteklost, veliko besed je namenil pestremu dogajanju med postopkom ustanavljanja nove občine v letu 2010, ko so se skoraj tedensko spreminjale odločitve o ustanovitvi občine. V zaključku govora je na kratko predstavil projekte, s katerimi se ukvarja občinska uprava in se zahvalil vsem, ki pomagajo soustvarjati boljši jutri vseh občanov. »Pred desetimi leti smo se najbolj borili za občino Mirna, predvsem zato, ker smo bili v zakonskem paketu skupaj z Občino Ankaran. Pa vendarle, skupaj nam je uspelo, da smo postali samostojna občina in da danes lahko uresničujemo vse tiste projekte, ki smo jih zastavili že v preteklosti, in da bo na ta način Mirna dihala s polnimi pljuči v korist naših občanov, da bodo občani zadovoljni. Vse, kar smo si zastavljali, dosegamo skozi to, da smo složni in da delujemo v korist občine,« je dejal.

V kulturnem programu slavnostne seje, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, so nastopili učenci Glasbene šole Trebnje, ki so doma z Mirne – mezzosopranistka Anita Koprivc, nadarjeni pianist Enej Rupnik in mlada violinistka Lana Rupnik, s klavirjem jih je spremljal profesor Zoltan Peter. Kot gost presenečenja je zbrane na koncu z besedo in glasbo nagovoril tudi Kailash Kokopelli, umetnik in zvočni terapevt, ki želi prebuditi Spečo lepotico – grad Mirna. Več o tem si lahko preberete v današnji novi številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

