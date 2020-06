Lepi in izvirni izdelki iz lesa

24.6.2020 | 12:20

Dijak Alexander Simič, ki je izdela zanimivo igralno klubsko mizico, in njegov mentor Valentin Pečaver. (Foto: M. Ž.)

Zbrani na odprtju razstave izdelkov dijakov zaključnih letnikov programa lesarstva.

Novo mesto - V prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto so včeraj na ogled postavili razstavo dela izdelkov dijakov zaključnih letnikov programa lesarstva novomeške Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, in sicer mizarjev, ki so zaključili izobraževanje v šolski obliki, lesarskih tehnikov in prave generacije mizarjev vajencev, ki so zaključili šolanje.

Zbrani na odprtju razstave, ki bo na ogled do 30. julija od 9. do 15. ure, so bili vsi navdušeni nad videnim. Direktor Šolskega centra Novo mesto, pod okrilje katerega sodi omenjena šola, Matej Forjan, je poudaril, da ti izdelki dejansko predstavljajo bistvo tistega, kar naj bi bila kvaliteta poklicnega in strokovnega izobraževanja. »V njih se zrcalijo strokovna znanja in spretnosti dijakov, nenazadnje tudi osebnostne lastnosti dijakov, ki so jih pridobili teko svoje izobraževalne poti tako v šoli kot pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,« je dejal in dodal, da je še posebej vesel, da letos, ko se izteka izobraževanje prvi generaciji vajencev, »lahko ugotovimo, da smo kar se tiče izvajanja programa vajeništva tako po kvaliteti kot kvantiteti v vrhu v slovenskem prostoru in verjamem, da se bomo v enaki smeri trudili tudi najprej." Zahvalil se je tako delodajalcem kot obrtno-podjetniški zbornici, mentorjem in dijakom za zgledno sodelovanje.

Damjana Gruden, ravnateljice srednje šole, je povedala, da je letos izobraževanje na šoli zaključilo 12 mizarjev vajencev, 15 lesarskih tehnikov in sedem lesarskih tehnikov PTI program, sedem obdelovalcev lesa in 21 mizarjev v t.i. šolski obliki. Posebej je izpostavila program vajeništva, ki se je, kot je dejala, pokazalo tako med dijaki kot njihovimi »delodajalci«, da je tudi to prava oblika šolanja in »s tem dajem tudi apel vsem obrtnikom, da se ta glas sliši naprej«.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.

Galerija