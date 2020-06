Se bo romsko problematiko končno začelo reševati?

24.6.2020 | 11:20

Ilustrativna slika: Romsko naselje Željne pri Kočevju (Foto: M: L.-S.)

Ljubljana - Potem ko je 11 dolenjskih in belokranjskih županov zaradi težav z nasilništvom in kriminalom dela romske skupnosti pred nedavnim pisalo premierju Janezu Janši, se je ta 18. junija z njimi sestal. Na sestanku, na katerem sta romsko problematiko v občinah JV Slovenije predstavila kočevski župan dr. Vladimir Prebilič in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, udeležili pa so se ga tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, državni sekretar na notranjem ministrstvu Anton Olaj in direktor urada za narodnosti Stanko Baluh, so se dogovorili za oživitev pristojne vladne komisije, včeraj pa sta se dr. Prebilič in Macedoni na to temo sestala tudi z notranjim ministrom Alešem Hojsom.

Na včerajšnjem sestanku, ki se ga je poleg kočevskega in novomeškega župana udeležil tudi župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, so župani predlagali tudi nekaj sistemskih rešitev, ki bi na dolgi rok pomagale k boljši ureditvi romske problematike v JV Sloveniji, te pa se ne nanašajo samo na delo policije, temveč tudi na kaznovalno politiko, izplačevanje socialnih transferjev, šolanje otrok in drugo.

Hojs se je strinjal, poroča STA, da je bilo do sedaj veliko povedanega o tem, malo pa storjenega. Zato se je vlada odločila, da bo ustanovila medresorsko delovno skupino, ki jo bo vodil državni sekretar v ministrstvu za notranje zadeve Anton Olaj. Vanjo bosta poleg predstavnikov vseh resornih ministrstev vključena tudi dva župana iz najbolj prizadetih občin. Predlog je, da sta to župana Novega mesta in Kočevja.

Kot še poroča STA, so župani pozdravili ta vladni pristop in izrazili upanje, da se bo končno tudi dejansko začelo reševati težave in da bodo skupaj prišli do pozitivnih rezultatov.

M. L.-S.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni True Truic Končno po 5 letih se je macedoni kot je videti na terenu začel pogovarjat "face to face", ter poiskuša reševati probleme skupaj z ljudmi.. To je za pozdraviti, da ne bomo le kritizirali kot je to mogoče vtis, smo sposobni tudi konstruktivno pohvaliti vse tiste prave in resnične - ne "FAKE "poteze v korist ljudi, kdorkoli jih že naredi..do zdaj ni bilo priložnosti za kaj takega. Ali se NM hladna tehnokracija mehča ali le dlako zamenjuje , bo čas pokazal... Preglej samo prijavljene komentatorje