Novi kralj cvička bo Andrej Grabnar

24.6.2020 | 12:05

Andrej Grabnar bo novi kralj cvička (Foto: S. P.)

Raka - Novi kralj cvička bo Andrej Grabnar, gospodar Hiše vina Grabnar iz Ardra pri Raki, so po zaključku ocenjevanja, ki je v ponedeljek in torek potekalo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, sporočili iz Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.

Grabnarjevi na leto pridelajo okoli 350.000 litrov vina, za svoj cviček pa so dobili oceno 16,27. Bodočega kralja – okronali ga bodo za prireditvi zaprtega tipa 17. julija, na kateri bodo podelili tudi priznanja najboljšim vinarjem ter razglasili novo cvičkovo princeso in ambasadorja cvička – je z veselo novico takoj po koncu ocenjevanja obiskalo vodstvo zveze s predsednikom Miranom Jurakom na čelu, v delegaciji pa so bili tudi predsednik in tajnik ocenjevalne komisije KGZ Novo mesto ter aktualni cvičkov dvor - kralj cvička Robert Jarkovič in cvičkova princesa Simona Petretič.

Več o bodočem kralju prihodnji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. B.