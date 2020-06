Zdolani dobili nov dom za krajane, vrtec in župnijo

24.6.2020 | 14:45

Zdole - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Zdole Marjan Zorko, ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin in videmski župnik Mitja Markovič so včeraj slovesno odprli novozgrajeni Dom krajanov na Zdolah.

Celotna naložba je stala približno milijon evrov, od katerih je nekaj manj kot 580 tisoč evrov prispevala država, 300 tisoč evrov Krajevna skupnost Zdole, 35 tisoč evrov naložbenega denarja pa je prispevala Župnija Videm.

Kot so sporočili z občine Krško, je večnamenski dom plod sodelovanja občine, krajevne skupnosti in župnije Zdole.

Nov, sodobno zgrajeni dom meri nekaj manj kot 700 m2, v njem pa so, kot je ob predaji stavbe njenemu namenu poudaril predsednik sveta KS Marjan Zorko, Zdolani pridobili večnamensko dvorano, prostore za župnijo, sejno sobo, čajno kuhinjo, v nadstropju bo svoje prostore imela enota Vrtca Krško Murenček, v mansardi pa sta dve stanovanji, eno v izmeri 95 m2, drugo pa 77 m2.

Otvoritev so s pesmijo in plesom obogatili najmlajši Vrtca Krško, enote Murenček, pod vodstvom vzgojiteljice Simone Agrež Franko, prireditev pa je povezala Romana Žnideršič, zaključili pa so jo z druženjem, za katerega je poskrbelo Turistično-hortikulturno društvo Zdole.

M. L.-S.; Fotografije: Občina Krško

Galerija