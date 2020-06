Med 7 novimi okuženimi tudi eden v Šentjerneju

24.6.2020 | 15:15

Ljubljana - Včeraj so v Sloveniji ob 1222 testiranjih potrdili sedem okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 včeraj ni bilo novih smrti.

Po poročanju STA je vlada na Twitterju objavila, da je včeraj bolnišnično oskrbo potrebovalo sedem bolnikov, kar sta dva več kot dan prej. Dva bolnika so zdravili na oddelku za intenzivno nego, v domačo oskrbo pa niso odpustili nobenega.

Včeraj potrjene nove primere okužb z novim koronavirusom so potrdili v petih občinah po Sloveniji, in sicer tri v Kopru ter po eno v Ljubljani, Velenju, Ljubnem in Šentjerneju.

Doslej so v Sloveniji opravili 95.387 testiranj. Med 1541 okuženimi je 691 moških in 850 žensk. Umrlo je 109 bolnikov s covidom-19.

M. L.-S.

