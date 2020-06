Adijo, Pepino in Ivana Vatovec

24.6.2020 | 19:00

Ivana Vatovec (levo) in Lučka Černelič (Foto: M. L.)

Vaška dekleta (Foto: M. L.)

Z domačini v Dobličah je sedel ob predstavitvi romana Ivane Vatovec tudi pisatelj Rudi Mlinar (v prvi vrsti desno). (Foto: M. L.)

Dobliče - V Dobličah so včeraj predstavili roman Ivane Vatovec z naslovom Gabriela. Dogodek so izvedli v okviru projekta Igrišče znanja in druženja v Dobličah in je hkrati del dejavnosti knjižnice Črnomelj.

Z Ivano Vatovec se je o njeni knjigi pogovarjala Lučka Černelič. Sogovornici prihajata iz Brežic, s tem da je Vatovčeva Belokranjka. V svoji najnovejši knjigi Ivana Vatovec, ki je po dosedanjih več knjižnih izdajah pesmi tokrat napisala roman, predstavlja zapis o nekem resničnem življenju.

Roman je nastal potem, ko je neka ženska Vatovčevi zaupala svojo težko življenjsko zgodbo. Gabriela – s tem imenom je avtorica nadomestila pravo ime – se je med vojno zaljubila v italijanskega vojaka Pepina. Ta je moral oditi ob kapitulaciji Italije, pred tem je Gabrieli obljubil, da ji bo pisal. Res ji je pisal, vendar Gabriela pisem ni dobila, ker jih je vse zadržala zlobna poštarica zaradi nekih starih zamer. Gabriela se je potem poročila, a ko je ovdovela, je odšla sedemdesetletna v Italijo iskat Pepina, a ta je bil takrat že mrtev.

Kot so izvedeli obiskovalci omenjenega včerajšnjega literarnega večera, je pri založniku že nova knjiga Ivane Vatovec, ki ga ne naslovila Obrazi ob Dobličici.

Literarnega večera se je udeležil tudi pisatelj Rudi Mlinar, Ivanin življenjski sopotnik. Mlinar ima pri založniku prav zdaj svoj dvajseti roman.

Ivani Vatovec in Lučki Černelič se je za udeležbo v Dobličah zahvalila direktorica knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčič. Včeraj pred predstavitvijo romana so na istem kraju Vaška dekleta Francka, Cvetka in Tončka udeležence zabavala s kratkim »skečom«.

M. L.

