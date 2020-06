Avto prevrnilo na streho, dve osebi poškodovani

24.6.2020 | 18:25

V Selih pri Dolenjskih Toplicah sta malo po 10. uri trčili osebno vozilo in motorno kolo. Osebno vozilo je po trku obstalo na strehi. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, avto postavili na kolesa in vozili odstranili s cestišča, nudili pomoč avto vleki in posuli razlite motorne tekočine ter počistili cestišče. Cesta je bila zaradi posledic nesreče zaprta za promet, zato so delavci CGP Novo mesto uredili obvoz.

Barako namerno zažgali

V Sovinku v občini Semič je malo po 16.30 gorela zapuščena baraka. Gasilci PGD Semič so bili napoteni na kraj dogodka. Baraka je bila namerno zažgana, zato so samo nadzirali požar.

